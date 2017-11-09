 Eto’o evinde tutulmuyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Eto’o evinde tutulmuyor

    Eto’o evinde tutulmuyor
    ANTALYASPOR'UN dünya yıldızı Eto'o, Türkiye kariyerinde 71 maçta, 43 gol attı. Kamerunlu yıldız, 43 golün 28'ini Antalya'da oynanan maçlarda kaydetti. 36 yaşındaki santrfor, bu sezon da filelere gönderdiği 5 golü Antalya'da kaydetti
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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