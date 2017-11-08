 Büyük fiyasko Jeremy Menez – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Büyük fiyasko Jeremy Menez

    Büyük fiyasko Jeremy Menez
    Antalyaspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jeremy Menez performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Geride kalan 11 haftada 6 maçta toplam 203 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, skora katkı sağlayamadı. Son olarak Karabükspor karşılaşmasının 71. dakikasında Danilo'nun yerine oyuna giren 30 yaşındaki Menez'in, isteksiz tavırları kırmızı-beyazlı taraftarların tepkisine neden olmuştu.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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