Büyük fiyasko Jeremy Menez

Antalyaspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jeremy Menez performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Geride kalan 11 haftada 6 maçta toplam 203 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, skora katkı sağlayamadı. Son olarak Karabükspor karşılaşmasının 71. dakikasında Danilo'nun yerine oyuna giren 30 yaşındaki Menez'in, isteksiz tavırları kırmızı-beyazlı taraftarların tepkisine neden olmuştu.