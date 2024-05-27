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Emre Belözoğlu'nu kahreden tablo

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 17. sırada tamamlayarak küme düşen MKE Ankaragücü'nü başarısızlığa götüren birçok faktör oldu. İşte Emre Belözoğlu'nun dikkat çeken istatistiği...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:28
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Emre Belözoğlu'nu kahreden tablo

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 17. sırada tamamlayarak küme düşen MKE Ankaragücü'nü başarısızlığa götüren birçok faktör oldu.

Kulübün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saha içinde saldırısıyla ülke gündemine oturan MKE Ankaragücü'nde yaşanan düşüşe, yeni yönetimin göreve gelmesi ve yapılan transferler de çare olmadı.

Ligin son 6 haftasında maç kazanamayan sarı-lacivertli ekip, özellikle son dakikalarda yenilen gollerin sebep olduğu puan kayıplarıyla küme düşen takımlar arasına girdi.

Organizasyon tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra en fazla yer alan takım olan MKE Ankaragücü, tarihinde 6. kez en üst düzey ligden düşme üzüntüsünü camiasına yaşattı.

SON DAKİKA GOLLERİ

MKE Ankaragücü'nü başarısızlığa götüren saha içi etkenlerden en önemlisi, son dakika yenilen goller oldu.

Son hafta Trabzonspor'a 4-2 yenilen MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın 87. dakikasına 2-1 önde girdi. Kümede kalmak için uzatmalarla birlikte 8 dakika dayanması gereken sarı-lacivertler, bu sürede kalesinde 3 gol birden gördü.

MKE Ankaragücü bu sezon 90. dakikadan sonra yediği gollerle Kasımpaşa, Hatayspor, Kayserispor ve Trabzonspor'a kaybederken, Çaykur Rizespor ile Alanyaspor'la berabere kaldı.

Sadece son dakika golleri nedeniyle bu maçlarda 8 puan yitiren MKE Ankaragücü, son 10 dakikada kalesinde gördüğü gollerle ise yine çok fazla puan kaybetti.

Özellikle ligin 36. haftasında 90. dakikada yediği golle Hatayspor'a 2-1 yenilen başkent ekibi, bu maçı 1-1 bitirse dahi kümede kalacaktı.

Son 6 hafta kazanamadı

MKE Ankaragücü, son 6 haftada kendisine gerekli olan galibiyeti bir türlü alamadı.

Son 6 maçında 3 yenilgi ile 3 beraberlik yaşan sarı-lacivertliler, özellikle Hatayspor ve Pendikspor maçlarında eline geçen fırsatları tepti.

Aynı senaryoyu 2020-2021'de de yaşayan MKE Ankaragücü, son 8 maçını kazanamayarak küme düşmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 31 MAÇTA 7 GALİBİYET

Aktif futbolculuk kariyerini başarılarla tamamlayan, teknik direktörlükte ise Fenerbahçe ve Başakşehir'le zirve mücadelesi veren Belözoğlu, MKE Ankaragücü'yle küme düştü.

Ligin 8. haftasında sarı-lacivertlilerin başına geçen ve iyi de bir başlangıç yapan Belözoğlu, ikinci yarıda takımıyla ciddi bir düşüşe geçti.

Belözoğlu'yla Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan MKE Ankaragücü, genç teknik adamla ligde çıktığı 31 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 11 yenilgi aldı.

Ligin ikinci yarısındaki 19 haftada sadece 4 galibiyet elde edip, 19 puan toplayabilen MKE Ankaragücü için küme düşmek kaçınılmaz oldu.

Faruk Koca'nın hakeme saldırısı sonrası düşüş başladı

MKE Ankaragücü'nde bir önceki başkan Faruk Koca'nın ligin ilk yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçının bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı ülke gündemine otururken, sonrasında MKE Ankaragücü için büyük düşüş başladı.

Bu olayın ardından istifasını veren ve PFDK kararıyla futboldan men edilen Koca'dan sonra takım toparlanamadı. MKE Ankaragücü bu olay sonrası 5 maç sahasında seyircisiz oynama cezası alırken, yeniden eski formunu yakalayamadı.

YENİ YÖNETİM KÖTÜ GİDİŞİ ÖNLEYEMEDİ

Faruk Koca'dan sonra göreve gelen İsmail Mert Fırat başkanlığındaki yönetim, düşüşün önüne geçemedi.

Koca'dan sonra yeni yönetimi kuran Fırat, Futbol şube sorumluluğuna Ankaralı iş adamlarından Yusuf Tanık'ı getirdi.

İsmail Mert Fırat ve Yusuf Tanık'ın önderliğinde, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda yapılan devre arası transferlerden, MKE Ankaragücü fayda sağlayamadı.

Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya; Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş, Christian Bassogog ve Abdurrahim Dursun dahil edildi.

Bu oyunculardan düzenli olarak oynayan tek isim Bassogog, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, hücum oyuncuları Saponara ve Flips gol dahi atamadı. Performansıyla eleştirilen isimlerden olan ve Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan 11, kaleci Ertaç 2 kez ligde forma giydi, Abdurrahim Dursun ise hiç süre alamadı.

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