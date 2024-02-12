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MKE Ankaragücü'nden TFF'ye VAR başvurusu!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor maçında verilmediğini iddia ettikleri penaltı pozisyonun VAR kayıtları için TFF'ye başvurma kararı aldı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:36
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MKE Ankaragücü'nden TFF'ye VAR başvurusu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor maçında verilmediğini öne sürdükleri penaltı pozisyonuna ilişkin VAR kayıtlarının açıklanması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "11 Şubat Pazar günü Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 90+4. dakikada gerçekleşen penaltı pozisyonundaki kararıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir. Spor kamuoyunun tamamının penaltı olarak yorumladığı pozisyona ilişkin, yaklaşık 3 dakika süren VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik başvuru TFF'ye gerçekleştirilecektir. Süreçle ilgili, taraftarlarımız ve tüm spor kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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