MKE Ankaragücü teknik direktörü Sedat Ağçay Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

MKE Ankaragücü teknik direktörü Sedat Ağçay, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam "Böyle maçlar; atmosferi yüksek, güzel maçlar. Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını kullanarak başlamak istedi ve yaptılar. Biz o dönemi iyi atlattık. İlk yarının son 5 dakikasına kadar oyun ve pozisyon üstünlüğü yakaladık. İlk yarının son 5 dakikası, biraz konsantrasyon düşünce büyük takımların neler yapabileceğini de gördük. Kalecimiz iyi bir duruş sergiledi. Oyunu tuttu. Kendi hatalarımızdan baskı yedik. İyi oynadık ama sonuç memnun edici değil." ifadelerini kullandı.