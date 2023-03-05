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MKE Ankaragücü teknik direktörü Sedat Ağçay Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 21:55 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 21:56
MKE Ankaragücü teknik direktörü Sedat Ağçay Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

MKE Ankaragücü teknik direktörü Sedat Ağçay, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam "Böyle maçlar; atmosferi yüksek, güzel maçlar. Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını kullanarak başlamak istedi ve yaptılar. Biz o dönemi iyi atlattık. İlk yarının son 5 dakikasına kadar oyun ve pozisyon üstünlüğü yakaladık. İlk yarının son 5 dakikası, biraz konsantrasyon düşünce büyük takımların neler yapabileceğini de gördük. Kalecimiz iyi bir duruş sergiledi. Oyunu tuttu. Kendi hatalarımızdan baskı yedik. İyi oynadık ama sonuç memnun edici değil." ifadelerini kullandı.

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