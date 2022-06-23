Savunma Velkovski’nin

Şu ana kadar kadrosuna Pedrinho, Chatzigiovanis ve Beridze, Oğuz Ceylan, Doğukan Kaya ve Fıratcan Üzüm'ü katan Ankaragücü, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarılacivertliler, savunma için rotasını Hırvatistan'a çevirdi. Başkent ekibinin, Rijeka'yla korntratı biten 27 yaşındaki stoper Darko Velkovski'yle el sıkıştığı öğrenildi. Dünya Kupası elemeleri Play-Off turunda İtalya'yı 1-0 yenerek eleyen, sonrasında Portekiz'e yenilerek Katar'a gitme şansını son maçta kaybeden Makedonya Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından olan Velkovski, 40 kez milli formayı giyerken, 3 de gol attı. 1.88 boyundaki tecrübeli savunmacı, Hırvatistan Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Rijeka'da 33 maçta, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Sağ ve sol stoper mevkilerinin yanı sıra ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da oynayabilen Velkovski'nin ismi geçen sezon da Süper Lig ekipleriyle anılmıştı.