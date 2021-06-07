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Paintsil Rizespor'a

ekibi, ’nden ayrılan Ganalı sol kanata teklif yaptı. Bonservisi ’te bulunan Paintsil, Rize’den 600 bin euro istedi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Paintsil Rizespor'a
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , hücum hattı için tanıdık bir isimle görüşmelere başladı. ekibi, geçtiğimiz sezonu 'nde kiralık olarak geçiren Joseph Paintsil'le temasa geçti. 'e veda eden başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren ve Belçika temsilcisi 'e dönen Ganalı sol kanat oyuncusuna ilk teklifin yapıldığı öğrenildi. Karadeniz ekibinin, yıllık 400 bin euro önerdiği ifade edilen 23 yaşındaki oyuncunun, 600 bin euro talep ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken; Paintsil'in Süper Lig'den birkaç ekiple daha görüştüğü kaydedildi. Genk ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için yine kiralama formülü devreye sokulacak. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 33 maça çıkan ve 11 golle dikkatleri üzerine çeken Paintsil, 'nda ise 1 kez forma giydi.
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