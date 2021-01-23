Ankaragücü teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde 2 aylık teknik direktör belirsizliği sona erdi. Başkent temsilcisi 26 Kasım'dan bu yana takımın başında yer alan antrenör Mustafa Dalcı'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdi.
Fuat Çapa'nın görevden alınması sonrası yaklaşık 2 aydır takımı yöneten Dalcı ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü olarak görev yapan Mustafa Dalcı getirildi.
1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."