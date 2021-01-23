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teknik direktörlük görevine 'yı getirdi

Son dakika haberi: ekiplerinden , teknik direktörlük görevine kulüpte antrenör olarak görev yapan 'nın getirildiğini açıkladı. temsilcisi, Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:53
Ankaragücü teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi

ekibi 'nde 2 aylık teknik direktör belirsizliği sona erdi. temsilcisi 26 Kasım'dan bu yana takımın başında yer alan antrenör 'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

'nın görevden alınması sonrası yaklaşık 2 aydır takımı yöneten Dalcı ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü olarak görev yapan Mustafa Dalcı getirildi.

1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

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