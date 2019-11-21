Ankaragücü'nün forveti Zaur Sadaev'e ulaşılamıyor - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Ankaragücü'nün forveti 'e ulaşılamıyor

Ankaragücü'nün forveti Zaur Sadaev'e ulaşılamıyor

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 'un sakat futbolcularının çok olmasına dikkat çekere bu maçla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Kaplan ayrıca Sadaev'in milli maçların ardından takıma katılmadığını ve oyuncuya da ulaşamadıklarını açıkladı.

'in 12. haftasında 'u ağırlayacak olan 'nde hazırlıklar sürüyor.

Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE , "Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. İç sahada oynayacağımız bu maçtan 3 puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HABER ALAMIYORUZ"

Mustafa Kaplan ayrıca takımın forveti 'den milli aradan sonra haber alamadıklarını dile getirdi.

İşte o açıklama:

"Sadaev arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten. Kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor. Sadaev şu anda aramızda değil. Şu anda kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk."

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 14:19
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