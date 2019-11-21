Ankaragücü'nün forveti Zaur Sadaev'e ulaşılamıyor
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor'un sakat futbolcularının çok olmasına dikkat çekere bu maçla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Kaplan ayrıca Sadaev'in milli maçların ardından takıma katılmadığını ve oyuncuya da ulaşamadıklarını açıkladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor.
Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. İç sahada oynayacağımız bu maçtan 3 puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"HABER ALAMIYORUZ"
Mustafa Kaplan ayrıca takımın forveti Zaur Sadaev'den milli aradan sonra haber alamadıklarını dile getirdi.
İşte o açıklama:
"Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten. Kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor. Sadaev şu anda aramızda değil. Şu anda kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk."
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 14:19
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Ankaragücü'nün forveti Zaur Sadaev'e ulaşılamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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