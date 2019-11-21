Ankaragücü'nün forveti Zaur Sadaev'e ulaşılamıyor

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor.

Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. İç sahada oynayacağımız bu maçtan 3 puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HABER ALAMIYORUZ"

Mustafa Kaplan ayrıca takımın forveti Zaur Sadaev'den milli aradan sonra haber alamadıklarını dile getirdi.

İşte o açıklama:

"Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten. Kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor. Sadaev şu anda aramızda değil. Şu anda kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk."