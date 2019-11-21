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21 Kasım 2019, Perşembe
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Ankaragücü'nde kayıp futbolcudan haber var! Açıklama yaptı

Ankaragücü'nde kayıp futbolcudan haber var! Açıklama yaptı

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın, ''8. gün oluyor ve şu anda aramızda değil, ulaşamıyoruz." dediği Sadaev'den haber var. Rus futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ligde bu hafta oynayacakları maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mustafa Kaplan, taraftarların bilmesi adına Sadaev'e ulaşamadıklarını ve arası izninden sonra dönmediğini açıklamıştı. Mustafa Kaplan, "Sadaev'e ulaşamıyoruz. Milli maç arasından sonra dönmedi. Kendisine ulaşamıyoruz. 8. gün oluyor ve şu anda aramızda değil. Taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk." ifadelerini kullaırken, Sadaev'den cevap geldi.

''OYNAMAYACAĞIMA KARAR VERDİM''
Sadaev kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü için oynamayacağıma karar verdim. Sözleşme bozuldu. Hepsi bu." dedi.

30 yaşındaki Rus futbolcu Zaur Sadaev, Ankaragücü formasıyla bu sezon 'de 4 maçta, 50 dakikas ahada kaldı. Sadaev, 'nda ise yine Ankaragücü'nde 1 maçta 90 dakika süre kaldı.

  1. 21.11.2019
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