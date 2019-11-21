Ankaragücü'nde kayıp futbolcudan haber var! Açıklama yaptı
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın, ''8. gün oluyor ve şu anda aramızda değil, ulaşamıyoruz." dediği Sadaev'den haber var. Rus futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ligde bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mustafa Kaplan, taraftarların bilmesi adına Sadaev'e ulaşamadıklarını ve milli maç arası izninden sonra dönmediğini açıklamıştı. Mustafa Kaplan, "Sadaev'e ulaşamıyoruz. Milli maç arasından sonra dönmedi. Kendisine ulaşamıyoruz. 8. gün oluyor ve şu anda aramızda değil. Taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk." ifadelerini kullaırken, Sadaev'den cevap geldi.
''OYNAMAYACAĞIMA KARAR VERDİM''
Sadaev kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü için oynamayacağıma karar verdim. Sözleşme bozuldu. Hepsi bu." dedi.
30 yaşındaki Rus futbolcu Zaur Sadaev, Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig'de 4 maçta, 50 dakikas ahada kaldı. Sadaev, Türkiye Kupası'nda ise yine Ankaragücü'nde 1 maçta 90 dakika süre kaldı.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Ankaragücü'nde kayıp futbolcudan haber var! Açıklama yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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