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21 Kasım 2019, Perşembe
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'nde maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

, 'in 12. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri'nde, yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarından dönmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oyuncusu Wilfred Moke ve Rus oyuncu Zaur Sadayev katılmadı. Sakatlığı süren Mahmut Akan ise idmanda koşu yaparken, çalışmasına fizyoterapist eşliğinde devam etti.

Başkente ekibinin Arjantinli oyuncusu 'nin büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı, tedavisi için yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertli futbolcular idmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında dörde ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular, pas çalışmasının ardından da şut idmanı yaptı.

şut çalışmasının ardından taktik tahtasını antrenman sahasına getirerek, taktiksel olarak idmanda neler yapılması konusunda futbolculara bilgi verdi. Bu bilgilendirmenin ardından futbolcular maçın taktiğini sahada uyguladı.

Teknik direktör Kaplan, zaman zaman maçı durdurarak, nasıl hareket etmeleri konusunda oyuncularını uyardı.

TSYD ŞUBESİ'NDEN ZİYARET
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu, teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı , asbaşkan Nihat Uçar, mali işler sorumlusu İbrahim Ateşoğlu, üyelerden Çağlar Bülent Sansar ve idari direktör Figen Asiler, sahada teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Hüseyin Doğru ve diğer yöneticiler, takıma tatlı ikram ederek, başarı diledi. Bir süre idmanı izleyen dernek yöneticileri daha sonra tesislerden ayrıldı.

  1. 21.11.2019
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