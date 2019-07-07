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07 Temmuz 2019, Pazar
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''Babamızdan kalmadı''

''Babamızdan kalmadı''

Başkanı , genel kurul kararı aldıklarını kaydetti. Ankaragücü Başkanı Yiğiner, yönetime talip olanların boş vaatlerde bulunduğunu söyledi; “Bu koltuklar bize babamızdan kalmadı” dedi.

Yiğiner, "Bazı insanlar 70 milyon TL'lerinin olduğunu, bunun da 35 milyon TL'sinin de hazır olduğu ve peşin ödeyeceklerini söylediler. Biz de bu arkadaşların önünü açmak için genel kurul kararı aldık" dedi ve ekledi: "Sanırım bu arkadaşlar 35 milyon TL'yi bulamadılar. Bu koltuklar kimsenin babasından kalmadı. 1-2 ay sonra bir genel kurul daha yaparız."

  1. 7.7.2019
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