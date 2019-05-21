Ankaragücü kurtardı
Seyircisi önünde ağırladığı Sivasspor’u; Sacko, Boyd ve Canteros’un golleriyle yenen sarı-lacivertli ekip, düşme tehlikesini üzerinden attı
40 PUANA YÜKSELDİ
İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-lacivertliler, 50. dakikada Tolgahan'dan seken topu tamamlayan Hector Canteros'un golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Sivasspor, 61. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında yükselen David Braz'ın kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 3-1. Kalan dakikalar başka gol getirmeyince 40 puana yükselen Ankaragücü son hafta öncesi tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 38 puanda kalan Sivasspor'un da zaten küme düşme endişesi bulunmuyor.
İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Karşılaşmanın 85'inci dakikasında Ankaragücü taraftarları, başkan Mehmet Yiğiner'i istifaya çağıran sloganlar attı. Protokol tribününde yaşanan tartışmaların ardından güvenlik güçleri araya girdi ve olay yatıştırıldı. Öte yandan her iki takım oyuncuları ve hakemler, maçtan önce sahaya üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.
KEMOTERAPİLİ HASTA HİBİYDİK
Kazanarak kümede kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan şöyle konuştu: Bunu hak etmiştik. Kemoterapi gören hastayı canlandırdık. Oyuncularım karakterli. Çok istekli bir oyuncu grubum var. Büyük taraftarımıza, yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ediyorum.
REHAVET BİZE YARAMIYOR
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hedefi kalmayan oyuncu grubuyla son haftaları çıkarmanın zor olduğunu belirterek, "Rehavet bize yaramıyor" dedi. Genç teknik adam, "Rakibimiz, içinde bulunduğu durum nedeniyle daha motive bir şekilde maça çıktı ve kazandı. Son hafta şampiyonla oynayacağız" diye konuştu.
- 21.5.2019
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı bir adım önde
Toplam 1
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eray irfan can arda turan emre belözoğlu gibi deneyimli oyuncular alınsın gelecek genç oyuncularla deneyim birleşince başarı gelir volkan demirel
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