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Mustafa Denizli'den Kazımcan Karataş yorumu!

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'a transfer olan eski öğrencisi Kazımcan Karataş hakkında konuştu. Denizli, "Kazım'ın mecburiyetten gidiyor olması, kulübün içinde bulunduğu şartlardan dolayı gidiyor olması üzüntü verici. Yoksa Kazım için çok iyi bir transfer" yorumu yaptı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 13:40
Mustafa Denizli'den Kazımcan Karataş yorumu!

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli kazandırarak Galatasaray'a transfer olan ve kariyerine Süper Lig'de devam etme şansı yakalayan Kazımcan Karataş'ın yuvadan uçması kulübün simge isimlerinden Mustafa Denizli'yi hem sevindirdi hem de üzdü. Altyapısından yetiştiği Altay'da 18 yıl aralıksız forma giydikten sonra futbol kariyerinin son yılını 1983-84 sezonunda Galatasaray'da geçiren Mustafa Denizli, 19 yaşındaki Kazımcan'ın transferiyle transferiyle ilgili, "Çok güzel bir şey Kazım ve kulüp adına. Kazım'ın mecburiyetten gidiyor olması, kulübün içinde bulunduğu şartlardan dolayı gidiyor olması üzüntü verici. Yoksa Kazım için çok iyi bir transfer" yorumu yaptı.

Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş'ın geçen sezon Süper Lig'de Altay formasıyla yıldızını parlatmasında pay sahibi olan Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Hem çalışkan hem de saha içinde ve dışında ne kadar düzgün bir karakter olduğunu biliyorum. Oynamaya başladığı günden beri hep aşama kaydetti. 'Ben olmak istiyorum' diyen gençler vardır. 'Ben olacağım' diyen. Kazım bu mesajı veren futbolculardan bir tanesi. İnşallah çok başarılı olur. Hem bu hazzı duyar hem de kulübüne sağladı katkı ile huzur içinde olur. Kazım'ın Altay'dan gitmesini mecbur bırakanlar bu işin sorumlusudur" diye konuştu. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, genç futbolcunun A Milli Takım düzeyine çıkacak kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.



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