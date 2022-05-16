Avrupalı konya

Süper Lig'de Avrupa kupaları mücadelesi yapan Konyaspor, Hatayspor'u Bytyqi, Michalak ve Ahmed Hassan'ın golleriyle 3-1 yendi. Hatay'ın tek golü penaltıdan El Kaabi'yle geldi. Avrupa kupalarını garantileyen yeşil-beyazlıların, F.Bahçe'nin berabere kalmasına rağmen Şampiyonlar Ligi umutları mucizelere kaldı. İkili averajda rakibiyle eşit olan Konya ekibi, Beşiktaş'ı yenip, 9 averaj gerisindeki Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında farklı kaybını bekleyecek.

2 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatya'yı yenen Konya, Karagümrük ve Antalya'ya kaybetmişti. Yeşilbeyazlılar, Hatay'ı yenerek iki maç sonra 3 puan aldı