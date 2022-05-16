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Avrupalı konya

Avrupa’yı garantileyen Konya ekibi, Devler Ligi için Beşiktaş’ı yenip 9 averaj gerisinde olduğu F.Bahçe’nin farklı kaybını bekleyecek.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Avrupalı konya

Süper Lig'de Avrupa kupaları mücadelesi yapan Konyaspor, Hatayspor'u Bytyqi, Michalak ve Ahmed Hassan'ın golleriyle 3-1 yendi. Hatay'ın tek golü penaltıdan El Kaabi'yle geldi. Avrupa kupalarını garantileyen yeşil-beyazlıların, F.Bahçe'nin berabere kalmasına rağmen Şampiyonlar Ligi umutları mucizelere kaldı. İkili averajda rakibiyle eşit olan Konya ekibi, Beşiktaş'ı yenip, 9 averaj gerisindeki Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında farklı kaybını bekleyecek.

2 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatya'yı yenen Konya, Karagümrük ve Antalya'ya kaybetmişti. Yeşilbeyazlılar, Hatay'ı yenerek iki maç sonra 3 puan aldı

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