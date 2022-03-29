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Varsa yoksa 3 puan

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında toplayacağı puanlarla lige tutunmayı hedefleyen düşme hattındaki Altay, evindeki Antalyaspor karşılaşmasında sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Varsa yoksa 3 puan
Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında toplayacağı puanlarla lige tutunmayı hedefleyen düşme hattındaki Altay, evindeki Antalyaspor karşılaşmasında sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek. Siyah-beyazlılar, ligde 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu periyotta kalesinde sadece 2 gol gören Antalyaspor'un namağlup serisine son vermeye çalışacak. İzmir ekibinde Serkan Özbalta'nın ardından dördüncü teknik patron olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu, hem teknik adamlık kariyerinin hem de siyahbeyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Altay'da cezalı Poko ve sakat olan Deniz Kadah kritik maçta forma giyemeyecek.
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