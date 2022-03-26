Altay'ın yeni hocası Sinan Kaloğlu: Başaracağız

Altay'da Serkan Özbalta'nın yerine gelen takımın eski futbolcularından Sinan Kaloğlu, umut dolu mesajlar verdi. Altay'da 2002'deki şampiyon kadroda yer aldığını hatırlatan Kaloğlu, "Taraftarın desteği ile şampiyon olmuştuk. Bugün yine önümüzde zorlu bir süreç var ama başaracağız. Altay'ımızın yeri asla ve asla burası değil. Bizlerin Milli Takım'a kadar yükselmesini sağlayan armaya olan borcumuzu ödemeye geldik. İnançlıyız, kararlıyız" dedi.



SIRILSIKLAM OLACAK

İzmir'de Antalyaspor maçıyla ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan 40 yaşındaki genç teknik adam, "Başarılar, kolay kazanılmıyor. Herkes el ele verirse hedefe ulaşılıyor. Birbirini tamamlayan kusursuz bir saat çarkı gibi olup hep doğru zamanı göstermeliyiz. Antalyaspor maçıyla lige bir kez daha yeniden başlayacağız. Vefalı Altay taraftarının da bizi bağrına basacağına yürekten inanıyorum. O sahadan formamız sırılsıklam olmadan çıkmama sözü veriyoruz" diye iddialı konuştu.



"MÜCADELEYE YİNE HAZIRIZ"

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü de eski takım arkadaşıyla bu sefer saha dışında farklı bir mücadeleye girişeceklerini belirtti. Üzümcü, "Altay'da omuz omuza mücadele verdiğimiz Sinan Kaloğlu ile yine birlikteyiz. Altaylı olmak zordur. Bizler Altaylıyız. Mücadeleye yine hazırız. Daha önce de böyle süreçler yaşadık ve birlikte aştık" dedi.