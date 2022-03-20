Haberler Altay Son dakika: Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti!

Son dakika: Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Sivasspor - Altay maçı sonrası İzmir temsilcisinin teknik direktörü Serkan Özbalta, istifa etti. Altay, Sivasspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 16:07 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 16:09
Son dakika: Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve bugün Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybeden Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşk sarhoşu! 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş dans etti
'Ama kafamız nasıl güzel' sözüyle akıllara kazınmıştı! 8 aydır kayıp olan internet fenomeni Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu! Cüzdanı ve cep telefonu da kayıp
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor