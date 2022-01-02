Haberler Altay Jasmin Scuk sürprizi! Geri mi dönüyor?

Jasmin Scuk sürprizi! Geri mi dönüyor?

Son dakika spor haberi: Altay'da Jasmin Scuk ile ilgili yeni bir karar alındı. Transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan İzmir ekibi, sezon başında kadroya alınmayan Bosna Hersekli ön liberoyu yeniden takıma dahil etmeyi planlıyor. Altay'da transfer tahtası açılmazsa 31 yaşındaki futbolcunun takıma dahil olması bekleniyor.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 11:54
Jasmin Scuk sürprizi! Geri mi dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının kıyısında tamamlayan Altay transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Yönetim, transfer yasağına konu olan 33 milyon lirayı bulan borç için kaynak ararken, B planını da oluşturdu.

Yeni Asır'ın haberine göre; Yönetimin sezon başında kadroya alınmayan Bosna Hersekli ön libero Jasmin Scuk'u yeniden takıma dahil etmeyi planladığı öğrenildi. İzmir ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Scuk ilk yarıda forma giyemezken, transfer yasağı açılmazsa tecrübeli futbolcunun İzmir'e dönüp siyah-beyazlı ekibe katılması gündeme gelecek.

Sezon başında Boşnak futbolcuyu kadrodan eleyen teknik direktör Mustafa Denizli'nin transfer tahtasının açılmaması halinde Scuk'a kucak açması bekleniyor.

Ülkesi Bosna Hersek'te bireysel olarak çalışan deneyimli oyuncu, geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada görev alıp, 1 de gol atmıştı. Scuk, daha önce Erzurumspor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta 4 gol kaydetti. Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu olan Altay'ın takım listesine 1 yabancı daha yazdırma hakkı bulunuyor.

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