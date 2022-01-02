Haberler Altay Scuk'a af yolu açık

Scuk'a af yolu açık

Altay yönetimi, sezon başında kadroya alınmayan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'u yeniden takıma dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
Scuk'a af yolu açık
Altay yönetimi, sezon başında kadroya alınmayan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'u yeniden takıma dahil etmeyi planladığı öğrenildi. İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Scuk ilk yarıda forma giyemezken, transfer yasağı açılmazsa tecrübeli futbolcunun İzmir'e dönüp siyahbeyazlı ekibe katılması gündeme gelecek. Ülkesi Bosna Hersek'te bireysel çalışan deneyimli oyuncu, geçen sezon 1. Lig'de 29 maçta 1 gol atmıştı. Scuk, daha önce Erzurum formasıyla Süper Lig'de 31 maçta 4 gol kaydetti. Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu olan Altay'ın 1 yabancı daha yazdırma hakkı bulunuyor.
DİĞER
Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yeni yıl pozu! Hadise ve Mehmet Dinçerler’den el ele aşk pozu!
HAVA DURUMU| Meteoroloji'den o illere uyarı! Akdeniz'in ardından bu kez Karadeniz! Kuvvetli geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor