Scuk'a af yolu açık

Altay yönetimi, sezon başında kadroya alınmayan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'u yeniden takıma dahil etmeyi planladığı öğrenildi. İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Scuk ilk yarıda forma giyemezken, transfer yasağı açılmazsa tecrübeli futbolcunun İzmir'e dönüp siyahbeyazlı ekibe katılması gündeme gelecek. Ülkesi Bosna Hersek'te bireysel çalışan deneyimli oyuncu, geçen sezon 1. Lig'de 29 maçta 1 gol atmıştı. Scuk, daha önce Erzurum formasıyla Süper Lig'de 31 maçta 4 gol kaydetti. Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu olan Altay'ın 1 yabancı daha yazdırma hakkı bulunuyor.