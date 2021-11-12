Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan transfer açıklaması! “Resmi teklif…”

Süper Lig'in yeni takımlarından olan Altay, sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, sonraki 5 haftada galibiyet yüzü göremedi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, ligde 11. Sırada bulunuyor. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İşte Özgür Ekmekçioğlu'nun açıklamaları:

"ALTAY ALSANCAK STADI BİZİM EVİMİZ"

Alsancak Stadı bizim için öncelikle sadece stadyum değil. Orası bizim evimiz. Kulübün kurulduğu günden bugüne ev sahipliği yapmış bir yuva. Bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.

"HERKES SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Stat konusunda camiamız eve dönmeyi bekliyor. Takımımızın başında zaten Mustafa Denizli var. Mustafa hocam neredeyse tüm kariyerini bu stadyumda tamamlamış ve şimdi bizimle. Taraftarımızı en çok heyecanlandıran şey ise evimize dönmek. Ayrıca, bir efsanemizi de takımı sahaya çıkarırken görmek onlar için heyecan verici. Sabırsızlıkla evimizin bitmesini, oraya geçmemizi ve orası bir ev olduğu için aile ile beraber olmayı bekliyorlar şu anda.

5 YILDA GELEN 3 KUPA!

Bu başarının sırrı; böyle bir ailenin parçası olmaktır. En büyük sırrımız bu ailenin kendi değerlerinin olması, birbirine sahip çıkması ve kol kola durmasıdır. Taraftarımız ve camiamızla beraber bu zor süreçlerden inanarak, hazmederek, stadyumumuza döneceğimiz günü hayal ederek ve hep beraber çalışarak başarıyı sağladık.

İLK 7 HAFTADA 5 GALİBİYET!

İyi bir başlangıç yapmak bizim için önemliydi. 18 yıl sonra Süper Lig'e dönüyorsunuz ve transferlerinizin çoğu yurtdışından gelen oyunculardı. Herkes merak ediyordu. Hocamızın burada muazzam bir emeği var. Ama sakatlıklar maalesef bizde de oldu. Beşiktaş'ı yendiğimiz maçta Beşiktaş'ın 10'a yakın sakat oyuncusu vardı. Bizim de o gün 5-6 oyuncumuz vardı. Uzun süren sakatlıklarımız da vardı. Rodriguez adale yırtığından 4 hafta oynayamadı. Tekrar antrenmanlara döndüğünde yine aynı yerden sakatlandı. Her arkadaşımız var olan farklı oyuncumuz yerine oynayacak ama bunlar da bizi üzebiliyor. Şimdi milli ara bize iyi geliyor. Bu aradan sonra maçlara başladığımızda 1-2 oyuncumuzun sakatlığı sürecek ama yakında döneceklerdir.

LIS, BAMBA VE CEBRAİL'E TEKLİF…

Transfer süreci için henüz erken. Ama çok dilleniyor bu konular. Resmi bir teklif olduğu takdirde hemen paylaşacağız zaten.

TAKIMA TAKVİYE YAPILACAK MI?

Bu soruya da aynı şekilde cevap vereceğim. Daha çok erken bunları konuşmak için. İlk yarının bitmesine daha çok maçımız var. O yüzden erken ama bunun kararını Mustafa hocam ile konuşup değerlendireceğiz.