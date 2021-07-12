Son dakika spor haberleri | Altay Mustafa Denizli ile sözleşme uzatacak!

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de play-off şansını yakaladıktan sonra takımın başına Mustafa Denizli'yi getiren Altay, Altınordu'yu devirerek Süper Lig biletini alan son takım olmuştu.

İzmir kulübü, sözleşmeye imza attığında sadece play-off'lar için geldiğini belirten Mustafa Denizli ile yeniden anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı ekip, resmi sitesinden deneyimli teknik adam ile önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağını belirtti.

İşte o açıklama;

Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, Süper Lig'de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir.

Spor kamuoyu ve camiamıza saygılarımızla.