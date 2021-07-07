Arsenal’den Altay’a!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı. İzmir temsilcisinin, Londra ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan 26 yaşındaki kaleci Runarsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu öğrenildi. Ülkesinde Reykjavik, Danimarka'da Nordsjaelland, Fransa'da ise Dijon kulüplerinde forma giyen genç file bekçisi, Arsenal'de geçtiğimiz sezon ligde ve kupada 1'er maçta, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta şans bulurken, kalesinde 7 gol gördü. 1.86 boyundaki Runar Alex Runarsson, 19 kez de İzlanda Milli Takımı'nda boy gösterdi.

KAMP BAŞLIYOR HOCA BELLİ DEĞİL

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, yeni sezon hazırlıklarına bugün Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak. Siyah-beyazlılar saat 17.00'de tesislerde toplanıp daha sonra ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Yönetim henüz teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağlamazken, takımı kimin sahaya çıkaracağı ise merak konusu oldu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'nin, devam etmesi için istediği transferlerin yapılması şartını koyduğunu söyleyip, buna göre transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etmişti.

GİDENLER BELİRLENECEK

Kamp çalışmalarına bugün başlayacak olan Altay, iç transfere de start verecek. Siyah-beyazlılar, stoper İbrahim Öztürk ve ön libero Poko'yla yeniden anlaşırken, iç transferde yolların ayrıldığı isimler açıklanmadı. Takımdan ayrılanlar da büyük ölçüde belli olacak.