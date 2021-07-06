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Son dakika transfer haberi: Altay'dan transfer hamlesi! Runar Alex Runarsson...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, gelecek sezon çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig için iyi bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'ı transfer etmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 15:59
Son dakika transfer haberi: Altay'dan transfer hamlesi! Runar Alex Runarsson...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İngiliz devi Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı.

İzmir temsilcisinin 26 yaşındaki kaleci Runarsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu belirtildi.

Ülkesinde Reykjavik, Danimarka'da Nordsjaelland, Fransa'da Dijon kulüplerinde forma giyen tecrübeli file bekçisi Arsenal'de geçen sezon ligde ve kupada 1'er maçta, Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada şans buldu. Runarsson, İzlanda Milli Takımı'nda da görev alıyor.

ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLIYOR

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, yeni sezon hazırlıklarına yarın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak. Siyah-beyazlı takım saat 17.00'de tesislerde toplanıp daha sonra ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Yönetim henüz teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağlamazken, takımı kimin sahaya çıkaracağı merak konusu oldu.

İbrahim Öztürk ve Poko'yla yeniden anlaşan Altay'da iç transferde yolların ayrıldığı isimler açıklanmazken, takımdan ayrılanlar da büyük ölçüde belli olacak.

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