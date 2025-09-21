CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt 3-4 Union Berlin | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bundesliga 4. hafta karşılaşmasında Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 4-3'lük skorla mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 18:39
Bundesliga 4. hafta karşılaşmasında Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada İlyas Ansah, 32, 53, ve 56. dakikalarda ise Trey Burke'den geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise 45+3. dakikada Nathaniel Brown, 80. dakikada Can Uzun ve 87. dakikada Jonathan Burkhardt kaydetti.

Bu galibiyetle puanını Union Berlin puanını 6'ya çıkarırken, Frankfurt da 6 puanda kaldı.

Bu maçı da boş geçmeyen milli futbolcu Can Uzun, Frankfurt forması ile çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol ve 3 asiste ulaştı.

