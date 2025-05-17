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Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Hoffenheim 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 4-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:31
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Hoffenheim 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bavyera ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Michael Olise, 53. dakikada Joshua Kimmich, 80. dakikada Serge Gnabry ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.

THOMAS MÜLLER SON MAÇINA ÇIKTI

Altyapıyla beraber 25 yıldır Bayern Münih formasını terleten Thomas Müller, takımıyla son maçına çıktı. 61. dakikada yerini Harry Kane'e bırakan Alman futbolcu, alkışlarla kenara geldi.

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