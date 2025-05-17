Hoffenheim 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bavyera ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Michael Olise, 53. dakikada Joshua Kimmich, 80. dakikada Serge Gnabry ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.
THOMAS MÜLLER SON MAÇINA ÇIKTI
Altyapıyla beraber 25 yıldır Bayern Münih formasını terleten Thomas Müller, takımıyla son maçına çıktı. 61. dakikada yerini Harry Kane'e bırakan Alman futbolcu, alkışlarla kenara geldi.