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Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 2-3 Bochum (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayern Münih 2-3 Bochum (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga’nın 25. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Bochum’u konuk etti. Maç ev sahibi Bayern Münih’in 2-0’lık üstünlüğüyle başladı ancak konuk ekip Bochum muazzam bir geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 19:39
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Bayern Münih 2-3 Bochum (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih ile Bochum, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Bochum'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Jakov Medic, 51. dakikada Ibrahima Sissoko ve 71. dakikada Matus Bero kaydetti. Bayern Münih'in 14 ve 28. dakikalarda Raphael Guerreiro ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Bayern Münih'te Joao Palhinha, 42. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bayern Münih bu sonuçla 61 puanda kalırken, Bochum puanını 20'ye yükseltti.

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