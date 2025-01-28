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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı geri çağırdı

Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı geri çağırdı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yaz transfer döneminde Wolfsburg'a kiraladığı milli futbolcu Salih Özcan'ı geri çağırdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 16:04
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Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı geri çağırdı

Borussia Dortmund, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Salih Özcan'ı yaz transfer döneminin son günlerinde 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralamıştı. Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle Türk milli futbolcu Salih Özcan'ı takıma geri çağırdı. Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı. Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Öte yandan Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3 tanesi ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.

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