Haberler Almanya Bundesliga Köln 0 - 2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Köln 0 - 2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Köln'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 20:24
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Köln 0 - 2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Köln ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Müsabakadan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Leverkusen oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

14. dakikada Jan Thielmann direkt kırmızı kart gördü ve Köln karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren lider Bayer Leverkusen, puanını 64 yaptı.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Köln ise 17 puanda kaldı.

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