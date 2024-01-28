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Borussia Dortmund 3-1 Bochum (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Dortmund rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 00:09
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Borussia Dortmund 3-1 Bochum (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi.

Borussia Dortmund rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakika ve 90+1'de penaltıdan ve 72. dakikada kaydettiği gollerle Füllkrug getirdi.

Konuk ekibin tek golü ise Schlotterbeck'in kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Bu maçın ardından Borussia Dortmund 36 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Bochum ise 20 puanla 14. sırada.

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