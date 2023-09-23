Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 7-0 Bochum (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bayern Münih gol oldu yağdı!

Bayern Münih 7-0 Bochum (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bayern Münih gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Bayern Münih rakibini 7-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 19:04
Bayern Münih 7-0 Bochum (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bayern Münih gol oldu yağdı!

Bayern Münih, Bundesliga'daki farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Bochum karşısında Harry Kane'in hattrick yaptığı maçı Bavyera ekibi 7-0 kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında Bochum ile karşılaştı. Allianz Arena'da 75 bin taraftarın izlediği maçı Bayern, 7-0'lık tarihi sonuçla kazandı. Yeni transfer Harry Kane'in hattrick yaptığı mücadelede diğer goller Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sane ve Mathys Tel'den geldi. Bayern, rakibine karşı son 3 sezonda 3. kez 7-0'lık sonuca imza attı. Sahadan 3 puanla ayrılan son şampiyon, 5 maç sonunda namağlup 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

3 gün önce sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup eden Bayern, ligde 5 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.

HARRY KANE GOLLERLE BAŞLADI

Yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadroya dahil olan Harry Kane, Alman ekibine çabuk uyum sağladı. Ligde çıktığı 5 maçta 7 gole ulaşan İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçta 1 gole imza attı.

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