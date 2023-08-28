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Harry Kane Bayern Münih'te 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!

Bayern Münih'in yeni transferi Harry Kane gollerine devam ediyor. Yıldız isim son olarak Bayern Münih'in, Augsburg'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ağları iki kez havalandırmıştı. Futbolcu ilk iki lig maçında 3 kez ağları sarsarken Bayern Münih'te 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:33
Harry Kane Bayern Münih'te 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, yeni sezondaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başarıd.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 4-0'lık skorla mağlup eden Bayern Münih iç sahadaki ilk maçında Augsburg'u 3-1'lik skorla mağluğ etti.

Bayern Münih formasıyla ilk golünü Werder Bremen'e karşı kaydeden Kane, Augsburg karşısında ise iki kez ağları havalandırdı.

Bundesliga'da ligin ilk 2 haftasını 3 golle geçen İngiliz golcü, 30 yıl sonra ilke imza attı.

Kane, kaydettiği 3 golle 1993'ten sonra Bayern Münih formasıyla ilk iki maçında 3 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Bayern Münih formasıyla bu başarıyı yakalayan son isim Adolfo Valencia'ydı.

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