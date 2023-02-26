Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Bayer Leverkusen maçı 26 Şubat Pazar günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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FREIBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Sildillia; Eggestein, Hofler; Doan, Holer, Grifo; Gregoritsch

Bayer Leverkusen

Hradecky; Frimpong, Tapsoba, Bakker, Kossounou; Demirbay, Andrich, Amiri; Wirtz, Azmoun, Hudson-Odoi