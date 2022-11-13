Haberler Almanya Bundesliga Mainz - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Mainz ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mainz - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 10:46 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 11:00
Mainz - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Mainz ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Eintracht Frankfurt maçı 13 Kasım Pazar günü, saat 17.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

MAINZ - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz

Zentner; Fernandes, Bell, Caci; Widmer, Stach, Lee, Kohr, Aaron; Ingvartsen, Onisiwo

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Smolcic, Ndicka; Knauff, Sow, Gotze, Pellegrini; Lindstrom, Kamada, Muani

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