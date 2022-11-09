Haberler Almanya Bundesliga Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Leipzig ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:00
Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Leipzig ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Freiburg maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 22.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Kampl; Szoboszlai, Forsberg; Poulsen, Nkunku

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Keitel, Hofler; Sallai, Jeong, Grifo; Gregoritsch

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