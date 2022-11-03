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Neuer cilt kanseri oldu

Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, cilt kanseri sebebiyle üç kez ameliyat edildiğini duyurdu. Hastalığın problem yaratmadığı eldiven, omzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. Ancak Neuer'in Katar'daki 2022 Dünya Kapası öncesinde kaledeki yerini alması bekleniyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Neuer cilt kanseri oldu
Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, cilt kanseri sebebiyle üç kez ameliyat edildiğini duyurdu. Hastalığın problem yaratmadığı eldiven, omzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. Ancak Neuer'in Katar'daki 2022 Dünya Kapası öncesinde kaledeki yerini alması bekleniyor.
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