Neuer cilt kanseri oldu

Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, cilt kanseri sebebiyle üç kez ameliyat edildiğini duyurdu. Hastalığın problem yaratmadığı eldiven, omzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. Ancak Neuer'in Katar'daki 2022 Dünya Kapası öncesinde kaledeki yerini alması bekleniyor.
Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, cilt kanseri sebebiyle üç kez ameliyat edildiğini duyurdu. Hastalığın problem yaratmadığı eldiven, omzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. Ancak Neuer'in Katar'daki 2022 Dünya Kapası öncesinde kaledeki yerini alması bekleniyor.