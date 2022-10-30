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Union Berlin M'gladbach: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'ın 12. hafta karşılaşmasında Union Berlin, M. gladbach'ı ağırladı. Mücadelede Union Berlin rakibini 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 19:37
Union Berlin M'gladbach: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 12. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile M'gladbach kozlarını paylaştı.

Heyecanı yüksek karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Union Berlin oldu.

Maçta ilk golü 33. dakikada konup ekip M'gladbach'ın oyuncusu N. Elvedi kaydetti.

79. dakikada ise ev sahibi Union Berlin takımında K. Behrens skoru eşitleyen golü kaydetti.

Mücadelede 90+7'de sahneye ev sahibi Union Berlin takımından Doekhi çıktı ve karşılaşmaya son noktayı koydu.

Union Berlin'in 2-1'lik galibiyetinin ardından Bundesliga'da liderlik koltuğunu korudu.

Konuk ekip M. gladbach ise 16 puanla 10. sırada yer aldı.

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