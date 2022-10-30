Haberler Almanya Bundesliga Schalke - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Schalke ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 12:30
Schalke - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Schalke ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Freiburg maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 19:30'da Tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.

SCHALKE - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Schwolow; Brunner, Yoshida, Matriciani; Aydin, Kral, Krauss, Ouwejan; Drexler, Terrode, Bulter

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Kyereh, Grifo; Gregoritsch

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