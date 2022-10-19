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Schalke 04 teknik direktör Frank Kramer ile yollarını ayrıldı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te, teknik direktör ayrılığı yaşandı. Mavi beyazlılar, Frank Kramer'in görevine son verdi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:18
Schalke 04 teknik direktör Frank Kramer ile yollarını ayrıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer'in görevinden alındığı ve bugün gerçekleştirilecek antrenmanın yardımcı antrenörler tarafından yönetileceği belirtildi.

Schalke 04 Yönetim Kurulu Üyesi Peter Knaebel, özellikle Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'e karşı ortaya konulan oyunun Schalke 04'e layık olmadığını ifade etti.

Bundesliga'da geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puanla 17. sırada bulunan Schalke 04, Almanya Kupası 2. turunda dün deplasmanda Hoffenheim'e 5-1 yenilerek organizasyondan elenmişti.

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