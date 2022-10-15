Werder Bremen Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Werder Bremen-Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 10. hafta karşılaşmasında Werder Bremen ile Mainz kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Werder Bremen - Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - MAINZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Mainz maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak.

WERDER BREMEN - MAINZ MUHTEMEL 11'LER:

Werder Bremen: Pavlenka; Stark, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Gross, Gruev, Jung; Fullkrug, Ducksch

Mainz: Zentner; Bell, Hack, Caci; Da Costa, Barreiro, Kohr, Aaron; Lee, Ingvartsen; Onisiwo