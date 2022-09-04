Borussia Monchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Monchengladbach - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Borussia Monchengladbach ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Monchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı 4 Eylül Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Monchengladbach

Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Kone, Kramer, Neuhaus; Hofmann, Thuram, Plea

Mainz

Zentner; Bell, Hack, Leitsch; Widmer, Kohr, Stach, Aaron; Lee; Burkardt, Onisiwo