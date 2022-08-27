Bayern Münih - Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bayern Münih ile Borussia Monchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Borussia Monchengladbach maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor canlı yayınlanacak.

Bayern Münih - Borussia Monchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BAYERN MUNIH - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Munich

Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Mane

Borussia Monchengladbach

Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Kramer, Kone, Neuhaus; Hofmann, Thuram, Plea