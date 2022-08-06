Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Wolfsburg - Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Werder Bremen maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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