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Haller’den kötü haber

Borussia Dortmund'un Haaland'ın yerini doldurmak için aldığı Sebastin Haller'in, İsviçre kampındaki antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Haller’den kötü haber
Borussia Dortmund'un Haaland'ın yerini doldurmak için aldığı Sebastin Haller'in, İsviçre kampındaki antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi. Ajax'tan 31 milyon euro'ya transfer edilen Haller, geçen sezon Hollanda ekibinde ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.
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