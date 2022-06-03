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Son dakika spor haberleri: Ömer Toprak Werder Bremen'den ayrıldı!

Son dakika spor haberleri: Eski milli futbolcu Ömer Toprak, Bundesliga'ya yeniden yükselen Werder Bremen'in teklifini kabul etmedi ve sözleşmesini uzatmayarak takımdan ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 16:39
Son dakika spor haberleri: Ömer Toprak Werder Bremen'den ayrıldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükselen Werder Bremen ile eski milli futbolcu Ömer Toprak'ın yolları ayrıldı.

Werder Bremen'den yapılan açıklamada, takım kaptanı Ömer Toprak'ın kulübün yeni teklifini kabul etmeyeceğini ve sözleşmesini uzatmayacağını bildirdiği aktarıldı.

Kulüp yöneticilerinden Clemens Fritz, Ömer Toprak ile son günlerde yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Kararını kolay vermediğini biliyoruz. Onunla çalışmayı sürdürmeyi çok isterdik. Zor dönemlere rağmen özellikle son üç yılda hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir rol oynadı. Kaptan olarak geçen yıl takımın lideriydi. Takımı zor aşamalardan da geçirdi." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu ise yeni bir sayfa açma vaktinin geldiğini belirterek, kendisini destekleyen yeşil-beyazlı yönetici ve taraftarlara teşekkür etti.

Daha önce Bayer Leverkusen, Freiburg ve Borussia Dortmund'da da oynayan Ömer Toprak, Bundesliga'da toplam 263 maça çıkıp, 7 gol attı.



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