Augsburg Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Augsburg-Greuther Fürth maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 35 puanla 14. sırada yer alan Augsburg sahasında, 18 puanlı Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉AUGSBURG-GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Augsburg'un sahasında Greuther Fürth'ü ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌AUGSBURG-GREUTHER FÜRTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Augsburg: Gikiewicz; Gouweleeuw, Oxford, Uduokhai; Caligiuri, Dorsch, Maier, Pedersen; Pepi, Gregoritsch; Niederlechner
Greuther Fürth: Linde; Griesbeck, Viergever, Itter; Christiansen; Asta, Raschl, Tillman, Willems; Hrgota, Ngankam