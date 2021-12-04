Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Borussia Dortmund ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 15:45
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund - Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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