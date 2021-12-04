Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund - Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.