Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Erling Haaland taliplerinden 30 milyon euro maaş istiyor!

Son dakika spor haberi: Erling Haaland taliplerinden 30 milyon euro maaş istiyor!

Son dakika spor haberleri... Alman ekibi Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın, kendisine talip olan takımlardan yıllık 30 milyon euro'luk bir maaş talebinde bulunacağı kaydedildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 10:23
Son dakika spor haberi: Erling Haaland taliplerinden 30 milyon euro maaş istiyor!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un golcü ismi Erling Haaland, transfer şartını belirledi. Sözleşmesinde "2022 yazında 64 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi olan 21 yaşındaki forvet, kendisini transfer edecek takımlara mesaj gönderdi. ESPN'in haberine göre; 69 maçta 70 gol atan ve dünyanın önemli kulüplerini peşinden koşturan Haaland, yeni takımından 30 milyon euro maaş istiyor.

Oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın da bonservis ve maaşın yanı sıra yüklü bir komisyon talep edeceği kaydedildi.

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