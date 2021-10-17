Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 1. Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleden Bayern Münih 5-1'lik skorla galip ayrıldı.



Maça hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4. dakikada Robert Lewandowski ile perdeyi açtı. 30 ile 37. dakikalar arasında ise Bayern şov yaptı.

30'da Lewandowski, 34'te Thomas Müller, 35 ve 37'de Serge Gnabry ile skor bir anda 5-0 oldu.



Bayer Leverkusen'in tek golü 55. dakikada Patrick Schick'ten geldi.



Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Bayer Leverkusen ise 16 puanda kaldı.



Bayern Münih, gelecek hafta Hoffenheim'ı ağırlayacak. Bayer Leverkusen ise Köln'e konuk olacak.