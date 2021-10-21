Son dakika spor haberi: Bayern Münih'e kötü haber! Julian Nagelsmann'ın corona virüsü testi pozitif çıktı

Alman ekibi Bayern Münih'in dün Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan kötü haber geldi.

Bavyera kulübü yaptığı açıklama ile 34 yaşındaki genç teknik adamın corona virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi. Nagelsmann'ın takımdan ayrı ambulans uçakla Almanya'ya döndüğü ve karantinaya alındığı ifade edildi.

Bu arada Julian Nagelsmann'ın Covid-19'a karşı aşılı olduğu bilgisi de paylaşıldı.